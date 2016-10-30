Держдеп США наказав родинам дипломатів виїхати зі Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державний департамент США наказав усім членам родин співробітників стамбульського консульства залишити Туреччину. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо безпеки своїх громадян, передає УНН.
“Державний департамент ухвалив це рішення на підставі інформації служб безпеки, за якою групи екстремістів продовжують спроби вчинити напади на громадян США. Йдеться про райони Стамбула, де останні проживають чи часто бувають”, — йдеться у рекомендаціях.
У відомстві уточнили, це рішення стосується тільки родин співробітників стамбульського консульства. Cама установа продовжить працювати в повсякденному режимі, як і інші дипустанови США в Туреччині.