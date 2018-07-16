Госдеп: публикации относительно неисправностей Javelin - пропаганда худшего сорта

"Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие. Это никак не соответствует действительности. Еще раз скажу - это худший пример пропаганды", - пояснила Кайданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко рассказал, когда ВСУ начнут использовать Javelin

Дипломат не стала отвечать, какие дальнейшие шаги по поставке оружия Украине обсуждаются сейчас в Государственном департаменте, но отметила, что Соединенные штаты будут делать все, что возможно, для усиления своих союзников и партнеров.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что США якобы поставили Украине неисправные комплексы Javelin. Об этом говорится в якобы письме от генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Но в СНБО назвали обнародованный документ подделкой, организованной российскими спецслужбами.