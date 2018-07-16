Госдеп: публикации относительно неисправностей Javelin - пропаганда худшего сорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов назвала "пропагандой худшего сорта" публикации российских СМИ, что США вроде поставили Украине неисправные ракетные комплексы Javelin. Об этом она сказала, отвечая на вопрос корреспондента "Радио Свобода", передает УНН.
"Почему бы это мы поставляли неисправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие. Это никак не соответствует действительности. Еще раз скажу - это худший пример пропаганды", - пояснила Кайданов.
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Дипломат не стала отвечать, какие дальнейшие шаги по поставке оружия Украине обсуждаются сейчас в Государственном департаменте, но отметила, что Соединенные штаты будут делать все, что возможно, для усиления своих союзников и партнеров.
На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что США якобы поставили Украине неисправные комплексы Javelin. Об этом говорится в якобы письме от генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Но в СНБО назвали обнародованный документ подделкой, организованной российскими спецслужбами.