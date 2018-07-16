Держдеп: публікації щодо несправностей Javelin – пропаганда найгіршого гатунку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Виконувачка обов’язків помічника Держсекретаря США із військово-політичних питань Тіна Кайданов назвала “пропагандою найгіршого гатунку” публікації російських ЗМІ, що США начебто поставили Україні несправні ракетні комплекси Javelin. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, передає УНН.
“Чому б це ми поставляли несправні Javelin нашим друзям та партнерам? США взагалі нікому й ніколи не поставляли несправну зброю. Це аж ніяк не відповідає дійсності. Ще раз скажу — це найгірший приклад пропаганди”, — пояснила Кайданов.
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Дипломат не стала відповідати, які подальші кроки щодо надання зброї України обговорюються зараз у Державному департаменті, але наголосила, що Сполучені штати робитимуть все, що можливо, для посилення своїх союзників і партнерів.
Нагадаємо, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що США начебто поставили Україні несправні комплекси Javelin. Про це йдеться у начебто листі від генерального конструктора ДП “Державне Київське конструкторське бюро “Луч”. Але у РНБО назвали оприлюднений документ підробкою, організованою російськими спецслужбами.