Госбюджет за 11 месяцев свели с дефицитом в почти 120 млрд грн

За январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет Украины получил почти 944,78 млрд грн, расходы за этот период составили 1,06 трлн грн. При этом доходы общего фонда составили за это период почти 805,93 млрд грн, расходы - почти 940,97 млрд грн.

В ноябре доходы госбюджета составили 102,34 млрд грн, из них в общий фонд - почти 85,47 млрд грн. Расходы из госбюджета в ноябре составили 109,88 млрд грн, из них по общему фонду - почти 97,85 млрд грн.

Дефицит общего фонда госбюджета в январе-ноябре составил - 131,13 млрд грн, в ноябре - почти 10,66 млрд грн.

Добавим, в законе о бюджете-2020 предусмотрен предельный объем дефицита госбюджета на уровне 298,40 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета на уровне 274,49 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в объеме 1,02 трлн грн (в том числе по общему фонду - 858,75 млрд грн), расходы - 1,27 трлн грн (в том числе по общему фонду - 1,14 трлн грн).

Напомним, Госбюджет за 10 месяцев свели с дефицитом в 112 млрд грн.