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Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Державний бюджет України у січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом у 119,97 млрд грн, при цьому дефіцит у листопаді сягнув 7,81 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної казначейської служби України.

Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн

За січень-листопад 2020 року Державний бюджет України отримав майже 944,78 млрд грн, видатки за цей період становили 1,06 трлн грн. При цьому доходи за загальним фондом сягнули за це період майже 805,93 млрд грн, видатки - майже 940,97 млрд грн.

У листопаді доходи держбюджету становили 102,34 млрд грн, з них до загального фонду - майже 85,47 млрд грн. Видатки з держбюджету у листопаді становили 109,88 млрд грн, з них з загального фонду - майже 97,85 млрд грн.

Дефіцит загального фонду держбюджету у січні-листопаді становив - 131,13 млрд грн, у листопаді - майже 10,66 млрд грн.

Додамо, у законі про Бюджет-2020 передбачено граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 298,40 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету на рівні 274,49 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджені обсягом 1,02 трлн грн (у тому числі за загальним фондом - 858,75 млрд грн), видатки - 1,27 трлн грн (у тому числі за загальним фондом - 1,14 трлн грн).

Нагадаємо, Держбюджет за 10 місяців звели з дефіцитом у 112 млрд грн.

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