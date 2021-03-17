Государства Координационной группы будут тщательно изучать отчет Ирана по сбиванию рейса PS752

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"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины 752 (PS752). Государства Координационной группы теперь будут тщательно изучать этот Отчет и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают переживать свою тяжелую утрату", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что по-прежнему Координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв.

Что было раньше

Как стало известно сегодня, организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный отчет Ирана - это ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания самолета.

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требование Приложения 13 к Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, вероятно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Также стало известно, что Украина будет координировать исследования "секретной записи" о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.

Справка

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".