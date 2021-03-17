Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу - Кулеба про звіт Ірану

ukru
21:00 • 29341 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 64201 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 54784 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 99358 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 64529 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96730 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116431 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144661 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184162 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311896 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103656 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101567 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104828 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100798 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95333 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59316 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311897 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246008 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339674 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64024 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110067 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110855 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107816 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121245 перегляди
Актуальне
Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу - Кулеба про звіт Ірану

Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу - Кулеба про звіт Ірану

Київ • УНН

 • 17064 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Опублікованомий звіт Ірану — це ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літак. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі щодо оприлюднення Іраном остаточного звіту за результатами технічного розслідування катастрофи рейсу МАУ PS752, передає УНН.

“Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок поправок та зауважень до проекту цього звіту та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документу. Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті — ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака”, — заявив міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування з численими порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та ІКАО.

Міністр зазначив, що “розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки — оманливими”.

Документ, на його думку, не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

“Це не звіт — це збірка маніпуляцій, мета якої не зясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран. Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу. Іран не зміг знайти сили та взяти відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалось”, — наголосив міністр.

Він наголосив, що Україна та інші держави, що втратили своїх людей, не дозволять Ірану приховати правду, та не дадуть уникнути відповідальності за цей злочин.

Контекст

Як стало відомо сьогодні, організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту про катастрофу українського літака 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

За словами заступника глави МЗС Євгена Єніна, враховуючи вимогу Додатку 13 до Чиказької конвенції ці зауваження поки є конфіденційними.

9 лютого телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом. За даними його джерел, на записи Заріф каже, що вище керівництво ісламської республіки і генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, так як це може загрожувати безпеці країни.

Також стало відомо, що Україна буде координувати дослідження “секретного запису” про катастрофу українського літака. Однак іранська сторона поставила під сумнів автентичність аудіозапису.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79