Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу - Кулеба про звіт Ірану

“Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок поправок та зауважень до проекту цього звіту та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документу. Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті — ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака”, — заявив міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування з численими порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та ІКАО.

Міністр зазначив, що “розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки — оманливими”.

Документ, на його думку, не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

“Це не звіт — це збірка маніпуляцій, мета якої не зясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран. Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу. Іран не зміг знайти сили та взяти відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалось”, — наголосив міністр.

Він наголосив, що Україна та інші держави, що втратили своїх людей, не дозволять Ірану приховати правду, та не дадуть уникнути відповідальності за цей злочин.

Контекст

Як стало відомо сьогодні, організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту про катастрофу українського літака 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

За словами заступника глави МЗС Євгена Єніна, враховуючи вимогу Додатку 13 до Чиказької конвенції ці зауваження поки є конфіденційними.

9 лютого телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом. За даними його джерел, на записи Заріф каже, що вище керівництво ісламської республіки і генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, так як це може загрожувати безпеці країни.

Також стало відомо, що Україна буде координувати дослідження “секретного запису” про катастрофу українського літака. Однак іранська сторона поставила під сумнів автентичність аудіозапису.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.