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Это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира - Кулеба об отчете Ирана

Это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира - Кулеба об отчете Ирана

Киев  •  УНН

 • 17051 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Опубликованомий отчет Ирана — это ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии относительно обнародования Ираном окончательного отчета по результатам технического расследования катастрофы рейса МАУ PS752, передает УНН.

“Украина направляла иранской стороне более 90 страниц поправок и замечаний к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу. То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета”, — заявил министр.

Детали

По словам Кулебы, анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование со многими нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и ИКАО.

Министр отметил, что “расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы — ложными”.

Документ, по его мнению, не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

“Это не отчет — это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран. Это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира. Иран не смог найти силы и взять ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не случалось”, — подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина и другие государства, потерявшие своих людей, не позволят Ирану скрыть правду, и не дадут уйти от ответственности за это преступление.

Контекст

Как стало известно сегодня, организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”.

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Также стало известно, что Украина будет координировать исследования “секретной записи” о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

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