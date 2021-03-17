Держави Координаційної групи ретельно вивчатимуть звіт Ірану щодо збиття рейсу PS752

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"Ми, міністри, що представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до відома остаточний Звіт про розслідування безпекових аспектів, оприлюднений Ісламською Республікою Іран, щодо збиття рейсу Міжнародних авіаліній України 752 (PS752).Держави Координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей Звіт і його висновки. Ми солідарні з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату", - йдеться в спільній заяві.

Також повідомляється, що як і раніше, Координаційна група продовжуватиме вимагати від Ісламської Республіки Іран підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв.

Що було раніше

Як стало відомо сьогодні, організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що опублікований звіт Ірану — це ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття літака.

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту про катастрофу українського літака 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

За словами заступника глави МЗС Євгена Єніна, враховуючи вимогу Додатку 13 до Чиказької конвенції ці зауваження поки є конфіденційними.

9 лютого телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом. За даними його джерел, на записи Заріф каже, що вище керівництво ісламської республіки і генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, так як це може загрожувати безпеці країни.

Також стало відомо, що Україна буде координувати дослідження “секретного запису” про катастрофу українського літака. Однак іранська сторона поставила під сумнів автентичність аудіозапису.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.