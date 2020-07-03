Государствам-членам Альянса представили национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год

Так, в состав украинской делегации во главе с заместителем генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции А. Генчевым вошли представители МИД, МВД и Минобороны.

“В ходе заседания государствам-членам НАТО представлена Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год”, — говорится в сообщении.

“Украинская сторона акцентировала внимание на значительных изменениях, которые произошли в подходе к формированию приоритетов новой Программы, и внедрении международной методологии стратегического планирования „Управление, ориентированное на результат“. Новый подход к Программе включает в себя структуру с четко сформулированными стратегическими и операционными целями, которые являются точными, измеряемыми, достижимыми и фиксированными в терминах”, — пояснили в правительственном офисе.

Добавляется, что представители министерств ознакомили союзников с основными приоритетами в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

“Союзники одобрили усилия Украины, отметив, что ГНП-2020 является всеобъемлющей и амбициозной программой реформ в Украине”, — написали в пресс-службе офиса.

Так, государства-члены Альянса выразили поддержку независимости и территориальной целостности Украины и заверили в своей дальнейшей политической и практической поддержке нашего государства на пути к членству в НАТО. Кроме того, союзники приветствовали решение о предоставлении Украине статуса Партнера с расширенными возможностями, что открывает дополнительные направления взаимодействия.

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“Стороны совместно отметили важность продолжения проведения реформ в Украине как в оборонно-безопасной, так и в невоенных сферах в соответствии с лучшими мировыми практиками и стандартами НАТО”, — резюмируется в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил ГНП-2020 в конце мая этого года.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Статус партнера с расширенными возможностями НАТО дает Украине широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в аннексированном Крыму.