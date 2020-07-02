Завдяки новому статусу в НАТО Україна більше знатиме про ситуацію в окупованому Криму - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Статус партнера з розширеними можливостями НАТО дає Україні широкі можливості, в тому числі у частині отримання більш конкретної інформації про ситуацію в анексованому Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Крим.Реалії", передає УНН.
"Новий статус надасть членство Україні у програмі розширених можливостей НАТО. Якраз один з двох ключових елементів - це доступ до нових навчань з союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим більш об'єктивну картину ти можеш скласти для себе. І тим більш ефективними можуть бути рішення, які ти приймаєш", - пояснив міністр.
На запитання, що це дає Україні щодо окупованого Криму, як це можна використовувати і як вплинути, Кулеба відповів: "Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка відбувається в Криму".
Як повідомлялося в УНН, 12 червня Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.