Государство планирует продать ПриватБанк в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Согласно одобренной Министерством финансов Стратегии развития ПриватБанка до 2022 года банк будет готов к выходу государства из его капитала в 2022 году, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.
“В соответствии с указанными в Стратегии показателями в 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала”, — рассказали в министерстве.
Также отмечается, что суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 мильярд гривен, без учета средств, которые ПриватБанк собирается вернуть через суды.
Напомним, государственный “Укргазбанк” планируют продать в 2020 году.