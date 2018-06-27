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Государство планирует продать ПриватБанк в 2022 году

Государство планирует продать ПриватБанк в 2022 году

Киев  •  УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Согласно одобренной Министерством финансов Стратегии развития ПриватБанка до 2022 года банк будет готов к выходу государства из его капитала в 2022 году, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“В соответствии с указанными в Стратегии показателями в 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала”, — рассказали в министерстве.

Также отмечается, что суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 мильярд гривен, без учета средств, которые ПриватБанк собирается вернуть через суды.

Напомним, государственный “Укргазбанк” планируют продать в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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