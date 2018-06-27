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Держава планує продати ПриватБанк у 2022 році

Держава планує продати ПриватБанк у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Відповідно до схваленої Міністерством фінансів Стратегії розвитку ПриватБанку до 2022 року банк буде готовий до виходу держави з його капіталу у 2022 році, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“Відповідно до зазначених у Стратегії показників у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовим до виходу держави з капіталу”, — зауважили у міністерстві.

Також зазначається, що сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк збирається повернути через суди.

Нагадаємо, державний “Укргазбанк” планують продати у 2020 році.

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