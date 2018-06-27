Держава планує продати ПриватБанк у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Відповідно до схваленої Міністерством фінансів Стратегії розвитку ПриватБанку до 2022 року банк буде готовий до виходу держави з його капіталу у 2022 році, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.
“Відповідно до зазначених у Стратегії показників у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовим до виходу держави з капіталу”, — зауважили у міністерстві.
Також зазначається, що сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк збирається повернути через суди.
Нагадаємо, державний “Укргазбанк” планують продати у 2020 році.