Держава планує продати ПриватБанк у 2022 році

“Відповідно до зазначених у Стратегії показників у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовим до виходу держави з капіталу”, — зауважили у міністерстві.

Також зазначається, що сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк збирається повернути через суди.

Нагадаємо, державний “Укргазбанк” планують продати у 2020 році.