Государство предусмотрело недостаточно средств для лечения больных с почечной недостаточностью в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В проекте государственного бюджета на 2017 год предусмотрели медицинскую субвенцию для Кировоградской области в размере 1 млрд 140 млн гривен. Об этом во время заседания региональной платформы "Об особенностях формирования местных бюджетов на 2017 год" проинформировал директор департамента финансов Кировоградской ОГА Сергей Шеремет, передает корреспондент УНН.
По его словам, в части общего объема медицинской субвенции из областного бюджета учтены также целевые средства. В частности, 24,7 млн грн предусмотрели для лечения больных с хронической почечной недостаточностью
По мнению С.Шеремета, эта сумма недостаточна для удовлетворения потребности.
Кроме того, более 17 млн грн направят на лечение больных сахарным и несахарным диабетом.
Напомним, как сообщал УНН, лекарства от рака для киевлян закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА.