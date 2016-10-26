Государство предусмотрело недостаточно средств для лечения больных с почечной недостаточностью в Кировоградской области

По его словам, в части общего объема медицинской субвенции из областного бюджета учтены также целевые средства. В частности, 24,7 млн грн предусмотрели для лечения больных с хронической почечной недостаточностью

По мнению С.Шеремета, эта сумма недостаточна для удовлетворения потребности.

Кроме того, более 17 млн ​​грн направят на лечение больных сахарным и несахарным диабетом.

Напомним, как сообщал УНН, лекарства от рака для киевлян закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА.