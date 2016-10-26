Государство предусмотрело недостаточно средств для лечения больных с почечной недостаточностью в Кировоградской области

ukru
15 марта, 19:03 • 115855 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168672 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139244 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131608 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113490 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105865 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101735 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136039 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132329 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127892 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 59117 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 55470 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 40099 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 44837 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 34417 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136036 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 135404 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270292 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299300 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 40099 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109513 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132329 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115080 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132181 просмотра
Актуальное
Государство предусмотрело недостаточно средств для лечения больных с почечной недостаточностью в Кировоградской области

Государство предусмотрело недостаточно средств для лечения больных с почечной недостаточностью в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 5120 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В проекте государственного бюджета на 2017 год предусмотрели медицинскую субвенцию для Кировоградской области в размере 1 млрд 140 млн гривен. Об этом во время заседания региональной платформы "Об особенностях формирования местных бюджетов на 2017 год" проинформировал директор департамента финансов Кировоградской ОГА Сергей Шеремет, передает корреспондент УНН.

По его словам, в части общего объема медицинской субвенции из областного бюджета учтены также целевые средства. В частности, 24,7 млн грн предусмотрели для лечения больных с хронической почечной недостаточностью

По мнению С.Шеремета, эта сумма недостаточна для удовлетворения потребности.

Кроме того, более 17 млн ​​грн направят на лечение больных сахарным и несахарным диабетом.

Напомним, как сообщал УНН, лекарства от рака для киевлян закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы