Держава передбачила недостатньо коштів для лікування хворих з нирковою недостатністю на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У проекті державного бюджету на 2017 рік передбачили медичну субвенцію для Кіровоградщини у розмірі 1 млрд 140 мільйонів гривень. Про це під час засідання регіональної платформи “Про особливості формування місцевих бюджетів на 2017 рік” проінформував директор департаменту фінансів Кіровоградської ОДА Сергій Шеремет, передає кореспондент УНН.
За його словами, в частині загального обсягу медичної субвенції з обласного бюджету враховано також цільові кошти. Зокрема, 24,7 млн грн передбачили на лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю
На думку С.Шеремета, ця сума є недостатньою відповідно до потреби.
Крім того, більше 17 млн грн направлять на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ліки від раку для киян закуповуються виходячи з можливостей бюджету — КМДА.