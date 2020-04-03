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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57692 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67113 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Государство будет защищать здоровье миллионов граждан жесткими действиями - Зеленский

Государство будет защищать здоровье миллионов граждан жесткими действиями - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 14508 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Государство будет защищать здоровье миллионов других гражданам: не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан Украины, которые возвращаются домой", - заявил Президент.

По его словам, без обсервации возвращение домой для таких граждан будет невозможным.

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"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

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