До Києва прибув вантаж зі 100 тис. тестів ПЛР та десятками тисяч респіраторів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Києва прибув черговий вантаж з Китаю з кількома тисячами респіраторів та захисних костюмів. Крім того, Україна отримала від МКЧХ 100 тисяч ПЛР-тестів. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"До Києва прибув черговий вантаж з Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів. Стільки ж костюмів захисту. 300 тисяч експрес-тестів а також 40 тисяч пар захисних окулярів", - сказав Президент.
З його слів, на місцях ці окуляри мають бути розподілені серед медичних працівників.
"Окремою доставкою в Україну прибули вже сто тисяч тестів ПЛР, а також із Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету червоного хреста", - зазначив Зеленський.
Він заявив, що цей, і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються по регіонам країни.
Нагадаємо, 2 квітня у Китаї було завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України.