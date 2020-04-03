В Киев прибыл груз со 100 тыс. тестов ПЦР и десятками тысяч респираторов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киев прибыл очередной груз из Китая с несколькими тысячами респираторов и защитных костюмов. Кроме того, Украина получила от МККК 100 тысяч ПЦР-тестов. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.