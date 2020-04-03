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Держава буде захищати здоров’я мільйонів громадян жорсткими діями - Зеленський

Держава буде захищати здоров’я мільйонів громадян жорсткими діями - Зеленський

Київ • УНН

 • 14520 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян: не умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян України, які повертаються додому”, — заявив Президент.

З його слів, без обсервації повернення додому для таких громадян буде неможливим.

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“А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.

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