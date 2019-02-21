Депутатов предлагают наказывать общественными работами за прогулы

Автором законопроекта стал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия - народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

По его словам, "целью законопроекта является внедрение административной ответственности для народных депутатов Украины за нарушение требования присутствовать и лично участвовать в заседаниях Верховной Рады".

Законопроект постановляет дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 186 (8), которая предусматривает административную ответственность для народных депутатов Украины в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов из-за отсутствия народного избранника на заседании Верховной Рады без уважительных причин, подтвержденное решением комитета, в предмете ведения которого относятся вопросы регламента, в течение внеочередной сессии или более двух раз в течение одной очередной сессии.

Емец предполагает, что принятие этого законопроекта побуждает этот момент ответственно относиться к своим прямым обязанностям, а затем количество случаев, когда во время заседании Верховной Рады Украины является меньше чем 226 народных депутатов Украины имеет уменьшится.

Ранее УНН сообщал, что в течение января 2019 года народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. Ни разу не проголосовало 39 народных избранников.



