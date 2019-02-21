Депутатів пропонують карати громадськими роботами за прогули
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10072 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується адміністративної відповідальності народних депутатів України за прогул”, повідомляє УНН з посиланням на веб-портал парламенту.
Автором законопроекту став перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя — народний депутат із фракції “Народний фронт” Леонід Ємець.
За його словами, “метою законопроекту є впровадження адміністративної відповідальності для народних депутатів України за порушення вимоги бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради”.
Законопроект постановляє доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 186 (8) , яка передбачає адміністративну відповідальність для народних депутатів України у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 60 годин через відсутність народного обранця на засіданні Верховної Ради без поважних причин, підтверджену рішенням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, протягом позачергової сесії або більше ніж два рази протягом однієї чергової сесії.
Ємець передбачає, що ухвалення цього законопроекту спонукає народних обранців відповідальніше ставитись до своїх прямих обов’язків, а відтак кількість випадків, коли під час засіданні Верховної Ради України є менше ніж 226 народних депутатів України має зменшиться.
Раніше УНН повідомляв, впродовж січня 2019 року народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. Жодного разу не проголосувало 39 народних обранців.