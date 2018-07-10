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Депутаты проголосовали за новые требования к органическим продуктам питания

Депутаты проголосовали за новые требования к органическим продуктам питания

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Верховная Рада установила требования к органическому производству. Соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка органической продукции, правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

В частности, требованиями к производству органических пищевых продуктов являются:

- использование преимущественно биологических, механических и физических методов производства;

- использование при производстве органических ингредиентов (добавленная ​​вода и поваренная соль не включаются в расчет процентных долей составляющих органических ингредиентов)

- принятие надлежащих мер для предотвращения загрязнения неразрешенными веществами или продуктами, мероприятий по очистке и дезинфекции производственного оборудования и мощностей, а в случае необходимости - меры по очистке пищевой продукции. Все мероприятия по очистке должны фиксироваться оператором;

- ведение учета и документирования всех операций по производству органических пищевых продуктов;

- идентификация каждой партии органических пищевых продуктов;

- содержание в готовом пищевом продукте не более одного ингредиента сельскохозяйственного происхождения переходного периода.

К органическим пищевым продуктам не относится продукция охоты и рыболовства в условиях дикой фауны. Предусмотрена сертификация органического производства и возможность остановки действия сертификата.

Устанавливаются требования и к маркировке органической продукции. Определяется, в частности, что продукт разрешается маркировать как органический продукт, если он произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции и содержит не менее 95 процентов органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу без учета доли воды и поваренной соли) и не более пяти процентов (по весу) неорганических ингредиентов, внесенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах. Органическое производство такого продукта должно быть подтверждено сертификатом.

Напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Фальсифицируют недобросовестные производители товары почти всех групп. Чаще всего - молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.

Отдельную и значительную нишу фальсификата занимает алкоголь. Контафактной продукции, по оценкам специалистов, сегодня на рынке Украины уже даже больше, чем легальной.

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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