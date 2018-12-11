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Депутаты Львовского облсовета требуют закрыть российское консульство

Киев • УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Депутаты Львовского облсовета требуют закрыть Генконсульство РФ во Львове. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

Депутаты Львовского облсовета требуют закрыть российское консульство

“Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины”, - сообщил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

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Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по признакам нападения на учреждения пользующихся международной защитой. Российские следователи обвиняют участников акций протестов, которые выступали против российской агрессии под посольством России в Киеве и российским консульством в Харькове в период 25-26 ноября.

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