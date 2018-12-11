Депутати Львівської облради вимагають закрити російське консульство
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Депутати Львівської облради вимагають закрити Генконсульство РФ у Львові. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
“Вимагаємо негайного закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові, що на вул. К. Левицького,95. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшать соціальну напругу та провокації, які вчиняються агентами розвідки та ФСБ Росії проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України”, — повідомив голова Львівської облради Олександр Ганущин.
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Нагадаємо, Слідчий комітет Російської Федерації порушив дві кримінальні справи за ознаками нападу на установи які користуються міжнародним захистом. Російські слідчі звинувачують учасників акцій протестів, які виступали проти російської агресії під посольством Росії у Києві та російським консульством у Харкові у період 25-26 листопада.