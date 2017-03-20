Депутатам на этой неделе могут предложить избрать новый состав ЦИК - И.Кононенко

"Этот вопрос зависит от спикера и я знаю, что он этот вопрос планирует внести в зал и, кстати, вопрос счетной палаты - будем определятся. Насколько мне известно, по ЦИК более понятная позиция и если этот вопрос будет внесен в зал спикером, я уверен, что мы ЦИК выберем, может по каким-то исключениям - какая-то кандидатура может не пройти", - сказал И.Кононенко, отвечая на вопросы представителей СМИ, будет ли на этой пленарной неделе рассматриваться вопрос об избрании нового состава ЦИК.

Что касается Счетной палаты, такого понимания в зале нет, потому что некоторые политические силы выражают позицию, что нужен новый конкурс, и это уже политическая позиция, считает И.Кононенко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в течение текущей сессии решит вопрос о формировании Центральной избирательной комиссии.