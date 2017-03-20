Депутатам на этой неделе могут предложить избрать новый состав ЦИК - И.Кононенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат Украины Игорь Кононенко не исключает, на этой пленарной неделе председатель ВР внесет на рассмотрение депутатов вопрос об избрании нового состава ЦИК. Об этом он сообщил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Этот вопрос зависит от спикера и я знаю, что он этот вопрос планирует внести в зал и, кстати, вопрос счетной палаты - будем определятся. Насколько мне известно, по ЦИК более понятная позиция и если этот вопрос будет внесен в зал спикером, я уверен, что мы ЦИК выберем, может по каким-то исключениям - какая-то кандидатура может не пройти", - сказал И.Кононенко, отвечая на вопросы представителей СМИ, будет ли на этой пленарной неделе рассматриваться вопрос об избрании нового состава ЦИК.
Что касается Счетной палаты, такого понимания в зале нет, потому что некоторые политические силы выражают позицию, что нужен новый конкурс, и это уже политическая позиция, считает И.Кононенко.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в течение текущей сессии решит вопрос о формировании Центральной избирательной комиссии.