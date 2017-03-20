Депутатам на цьому тижні можуть запропонувати обрати новий склад ЦВК - І.Кононенко

“Це питання залежить від спікера і я знаю, що він це питання планує внести до зали і, до речі, питання рахункової палати — будемо визначатися. Наскільки мені відомо, по ЦВК більш зрозуміла позиція і якщо це питання буде внесено до зали спікером, я впевнений, що ми ЦВК оберемо, може за якимось виключенням — якась кандидатура може не пройти”, — сказав І.Кононенко, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи буде на цьому пленарному тижні розглядатися питання про обрання нового складу ЦВК.

Що стосується Рахункової палати, такого розуміння в залі нема, бо деякі політичні сили висловлюють позицію, що потрібен новий конкурс, і це вже політична позиція, вважає І.Кононенко.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії.