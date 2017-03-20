Депутатам на цьому тижні можуть запропонувати обрати новий склад ЦВК - І.Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат України Ігор Кононенко не виключає, на цьому пленарному тижні голова ВР внесе на розгляд депутатів питання про обрання нового складу ЦВК. Про це він повідомив в інтерв’ю журналістам у кулуарах Векрховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Це питання залежить від спікера і я знаю, що він це питання планує внести до зали і, до речі, питання рахункової палати — будемо визначатися. Наскільки мені відомо, по ЦВК більш зрозуміла позиція і якщо це питання буде внесено до зали спікером, я впевнений, що ми ЦВК оберемо, може за якимось виключенням — якась кандидатура може не пройти”, — сказав І.Кононенко, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи буде на цьому пленарному тижні розглядатися питання про обрання нового складу ЦВК.
Що стосується Рахункової палати, такого розуміння в залі нема, бо деякі політичні сили висловлюють позицію, що потрібен новий конкурс, і це вже політична позиція, вважає І.Кононенко.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії.