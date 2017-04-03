Депутат Г.Загорий задекларировал автомобиль "Тесла", 88 патентов и 2,6 млн благотворительных пожертвований

Согласно декларации, Г.Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”, ОАО “Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод” и других предприятий.

Среди объектов недвижимости Загорий задекларировал базу отдыха площадью 418,2 кв. м, квартиру площадью 264 кв. м, зарегистрированное на сына и другую недвижимость. Загорий также указал в декларации арендованный земельный участок площадью 40 778 кв. м, арендованную квартиру площадью 266,7 кв. м и аренду офиса площадью 423,7 кв. м.

Также Г.Загорий задекларировал автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, MERCEDES-BENZ S 63 AMG и RANGE ROVER 2014 года, принадлежащей его жене Екатерине Загорий.

Среди своих доходов Г.Загорий указал зарплату депутата в размере 135 465 грн и заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах — Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна.

В своем комментарии журналистам Глеб Загорий отметил, что всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах переводит на благотворительность.

Также депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 174,7 миллиона гривен “от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав”. По словам депутата, в форме электронной декларации не предусмотрен пункт расходов членов семьи декларанта, что не позволило внести сумму расходов при проведении операций с ценными бумагами, которая составляют более 174,3 млн грн. Таким образом, как сообщил Загорий, доход его жены составляет не 174 млн грн, а около 6 млн гривен, учитывая купонный доход, полученный от операций с ценными бумагами.

Кроме того, Загорий указал 15 млн гривен в рубрике “гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам” от ЧАО “Фармацевтическая фирма Дарница” и роялти в размере 7,17 млн грн от этого же юридического лица.

В своей электронной декларации Глеб Загорий указал 24,7 млн гривен на счетах в украинских банках — “Укрсиббанке”, “Приватбанке”, “Ощадбанке” и банке “Софийский”. Кроме того, он задекларировал 2,2 млн долларов, 428 тыс евро и 6, 6 млн гривен наличными, 20 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн долларов, одолженных третьим лицам.

Согласно данным электронного реестра деклараций, в 2016 году Глеб Загорий совершил благотворительных пожертвований на общую сумму 2,6 млн гривен.

Среди ценного движимого имущества в декларации Г.Загория указано две единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ в. и др. Также Г.Загорий задекларировал коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений искусства, принадлежащих его жене.