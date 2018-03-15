Depeche Mode отметили творчество украинской кавер-группы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Всемирно известная британская группа Depeche Mode пригласила украинский оркестр Prime Orchestra принять участие в своей акции Facebook Fan Takeover, и украинцы согласились. Об этом говорится на официальной странице Prime Orchestra в Facebook, передает УНН.
"Ни для кого не секрет, что творчество Depeche Mode занимает особое место в наших сердцах и мы всегда с огромным интересом подходим к аранжировкам композиций этих легендарных британцев. И каково же было наше удивление, когда мы получили приглашение от команды DM принять участие в их акции Facebook Fan Takeover!", - отметили музыканты оркестра.
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Отметим, что акция Facebook Fan Takeover продолжается уже почти год. Ежедневно Depeche Mode отбирает коллективы, музыкантов, фотографов и других художников со всего мира, которые создают нечто, связанное с Depeche Mode, и публикае информацию о них в Facebook.
Украинская группа оказался на ленте Depeche Mode 10 марта.