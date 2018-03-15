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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 4472 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28701 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34851 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 80550 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83047 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102810 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109775 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116871 просмотра

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Depeche Mode отметили творчество украинской кавер-группы

Depeche Mode отметили творчество украинской кавер-группы

Киев  •  УНН

 • 16331 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Всемирно известная британская группа Depeche Mode пригласила украинский оркестр Prime Orchestra принять участие в своей акции Facebook Fan Takeover, и украинцы согласились. Об этом говорится на официальной странице Prime Orchestra в Facebook, передает УНН.

"Ни для кого не секрет, что творчество Depeche Mode занимает особое место в наших сердцах и мы всегда с огромным интересом подходим к аранжировкам композиций этих легендарных британцев. И каково же было наше удивление, когда мы получили приглашение от команды DM принять участие в их акции Facebook Fan Takeover!", - отметили музыканты оркестра.

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Отметим, что акция Facebook Fan Takeover продолжается уже почти год. Ежедневно Depeche Mode отбирает коллективы, музыкантов, фотографов и других художников со всего мира, которые создают нечто, связанное с Depeche Mode, и публикае информацию о них в Facebook.

Украинская группа оказался на ленте Depeche Mode 10 марта.

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