Depeche Mode відзначили творчість українського кавер-гурту

“Ні для кого не секрет, що творчість Depeche Mode займає особливе місце в наших серцях і ми завжди з величезним інтересом підходимо до аранжуванням композицій цих легендарних британців. І яке ж було наше здивування, коли ми отримали запрошення від команди DM взяти участь в їх акції Facebook Fan Takeover!”, — зазначили музиканти оркестру.

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Зазначимо, що акція Facebook Fan Takeover триває вже майже рік. Щодня Depeche Mode відбирає колективи, музикантів, фотографів та інших митців з усього світу, які створюють дещо, пов’язане з Depeche Mode, та публікає інформацію про них у Facebook.

Український гурт опинився на стрічці Depeche Mode 10 березня.