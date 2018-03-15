Depeche Mode відзначили творчість українського кавер-гурту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Всесвітньо відомий британський гурт Depeche Mode запросив український оркестр Prime Orchestra взяти участь у своїй акції Facebook Fan Takeover, і українці погодились. Про це йдеться на офіційній сторінці Prime Orchestra у Facebook, передає УНН.
“Ні для кого не секрет, що творчість Depeche Mode займає особливе місце в наших серцях і ми завжди з величезним інтересом підходимо до аранжуванням композицій цих легендарних британців. І яке ж було наше здивування, коли ми отримали запрошення від команди DM взяти участь в їх акції Facebook Fan Takeover!”, — зазначили музиканти оркестру.
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Зазначимо, що акція Facebook Fan Takeover триває вже майже рік. Щодня Depeche Mode відбирає колективи, музикантів, фотографів та інших митців з усього світу, які створюють дещо, пов’язане з Depeche Mode, та публікає інформацію про них у Facebook.
Український гурт опинився на стрічці Depeche Mode 10 березня.