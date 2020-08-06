Денисова отреагировала на ущемление верующих в оккупированном Крыму

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70574 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97505 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123194 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105314 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125142 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100658 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101561 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103765 просмотра

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова считает, что международные организации должны усилить давление на Россию после притеснения верующих в оккупированном Крыму - выселение общины ПЦУ из собора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы Офиса Омбудсмена.

"Оккупационные власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений и выселение общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, после того как Верховный Суд РФ отказался пересмотреть решение, которое нарушает права представителей украинской православной церкви в Крыму. Такие действия Российской Федерации являются не только нарушением прав православных украинцев на вероисповедание, но и очередным шагом уничтожения украинской культурно-религиозной общины на полуострове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выселение украинского общества из Кафедрального собора стало якобы истечением срока действия договора с епархией УПЦ КП, несмотря на то, что он был заключен на 49 лет после провозглашения независимости Украины.

"Правительства государств и международные организации должны усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию как государство оккупанта Крымского полуострова и осудить действия, нарушающие права общины Православной Церкви Украины в Крыму", - отмечает Денисова.

Напомним, по информации правительства, Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в связи решением верховного суда РФ об отказе пересматривать решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе.

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