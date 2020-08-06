Утиск Росією вірян в окупованому Криму є приводом для посилення санкцій - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у зв’язку ухвалою верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у тимчасово окупованому Росією Сімферополі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Ухвала верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної "влади" півострова", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ та вимагає поновити кримську громаду ПЦУ у її правах.
"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.
За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова "є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь України".
"Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додав Яременко.
Так, рішення прийняте у зв‘язку з системним порушенням підконтрольною Росії окупаційною "владою" прав релігійних громад та громадян, що проживають на ТОТ Криму.
Відповідний проект акту було направлено до парламенту.
Нагадаємо, раніше, за ініціативи віце-прем‘єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, Кабмін ухвалив рішення передати з власності АР Крим у державну власність кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.
Раніше комітет ООН з прав людини зажадав від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Св. Рівноапостольних князя Володимира і Княгині Ольги в Сімферополі.