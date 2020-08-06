Утиск Росією вірян в окупованому Криму є приводом для посилення санкцій - Мінреінтеграції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у зв’язку ухвалою верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у тимчасово окупованому Росією Сімферополі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ухвала верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної "влади" півострова", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ та вимагає поновити кримську громаду ПЦУ у її правах.

"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова "є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь України".

"Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додав Яременко.

Так, рішення прийняте у зв‘язку з системним порушенням підконтрольною Росії окупаційною "владою" прав релігійних громад та громадян, що проживають на ТОТ Криму.

Відповідний проект акту було направлено до парламенту.

Нагадаємо, раніше, за ініціативи віце-прем‘єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, Кабмін ухвалив рішення передати з власності АР Крим у державну власність кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги. 

Раніше комітет ООН з прав людини зажадав від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Св. Рівноапостольних князя Володимира і Княгині Ольги в Сімферополі.

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