Ущемление Россией верующих в оккупированном Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в связи с решением верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.