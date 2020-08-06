Денісова відреагувала на утиск вірян в окупованому Криму

"Окупаційна влада в Криму направила припис про звільнення приміщень та виселення громади Православної Церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі, після того як Верховний Суд РФ відмовився переглянути рішення, яке порушує права представників української православної церкви в Криму. Такі дії Російської Федерації є не лише порушенням прав православних українців на віросповідання, але й черговим кроком знищення української культурно-релігійної громади на півострові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виселення української громади з Кафедрального собору стало нібито завершення строку дії договору з єпархією УПЦ КП, незважаючи на те, що він був укладений на 49 років після проголошення Незалежності України.

"Уряди держав та міжнародні організації мають посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію як державу окупанта Кримського півострова та засудити дії, які порушують права громади Православної Церкви України в Криму", - зазначає Денісова.

Нагадаємо, за інформацією уряду, Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у зв’язку ухвалою верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у тимчасово окупованому Росією Сімферополі.