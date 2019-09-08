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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83093 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114336 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106098 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112769 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120808 просмотра

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Денисова: в списке на освобождение есть крымские татары, потому что они – граждане Украины

Денисова: в списке на освобождение есть крымские татары, потому что они – граждане Украины

Киев  •  УНН

 • 10092 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В списках на освобождение есть крымские татары, так как они - граждане Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

По словам Денисовой, в списках, которые она передала российскому омбудсмену Татьяне Москалькова и органам, которые занимаются вопросами освобождения заключенных, было 150 украинских граждан.

"Сейчас (7 сентября - ред.) была первая группа из 35 человек, которые уже вернули на родину", - сказала украинский Омбудсмен.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с переговорами об освобождении крымских татар, Денисова ответила:

"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины. И они все в списке. Мы обо всех заботимся".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова заявила о еще 110 удерживаемых Россией граждан Украины

Напомним, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров был недоволен тем, что украинская власть согласилась на обмен для освобождения украинцев, находящихся в заложниках в России, без крымских татар. По его мнению, таким образом Украина только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал УНН, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.

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