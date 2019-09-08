Денисова: в списке на освобождение есть крымские татары, потому что они – граждане Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В списках на освобождение есть крымские татары, так как они - граждане Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.
По словам Денисовой, в списках, которые она передала российскому омбудсмену Татьяне Москалькова и органам, которые занимаются вопросами освобождения заключенных, было 150 украинских граждан.
"Сейчас (7 сентября - ред.) была первая группа из 35 человек, которые уже вернули на родину", - сказала украинский Омбудсмен.
Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с переговорами об освобождении крымских татар, Денисова ответила:
"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины. И они все в списке. Мы обо всех заботимся".
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Напомним, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров был недоволен тем, что украинская власть согласилась на обмен для освобождения украинцев, находящихся в заложниках в России, без крымских татар. По его мнению, таким образом Украина только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму.
Как сообщал УНН, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.