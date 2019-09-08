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Денісова: у списку на звільнення є кримські татари, бо вони – громадяни України

Денісова: у списку на звільнення є кримські татари, бо вони – громадяни України

Київ • УНН

 • 10093 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У списках на звільнення є кримські татари, тому що вони – громадяни України. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН із посиланням на ВВС News Україна.

За словами Денісової, у тих списках, які вона передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій та органам, які займаються питаннями звільнення ув'язнених, було 150 українських громадян.

"Зараз (7 вересня - ред.) була перша група з 35 осіб, яких вже повернули на Батьківщину", - сказала український Омбудсмен.

Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація з переговорами про звільнення кримських татар, Денісова відповіла:

"Вони теж в цьому списку, адже ми не можемо розділяти так, ніби це - українці, а це - кримські татари. Всі вони - громадяни України. І вони всі у списку. Ми про всіх піклуємося".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Денісова заявила про ще 110 утримуваних Росією громадян України

Нагадаємо, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров був незадоволений тим, що українська влада погодилась на обмін для звільнення українців, які перебувають в заручниках у Росії, без кримських татар. На його думку, таким чином Україна лише заохочує країну-агресора укріпитися в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляв УНН, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.

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