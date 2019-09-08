Денісова: у списку на звільнення є кримські татари, бо вони – громадяни України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У списках на звільнення є кримські татари, тому що вони – громадяни України. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН із посиланням на ВВС News Україна.
За словами Денісової, у тих списках, які вона передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій та органам, які займаються питаннями звільнення ув'язнених, було 150 українських громадян.
"Зараз (7 вересня - ред.) була перша група з 35 осіб, яких вже повернули на Батьківщину", - сказала український Омбудсмен.
Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація з переговорами про звільнення кримських татар, Денісова відповіла:
"Вони теж в цьому списку, адже ми не можемо розділяти так, ніби це - українці, а це - кримські татари. Всі вони - громадяни України. І вони всі у списку. Ми про всіх піклуємося".
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Нагадаємо, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров був незадоволений тим, що українська влада погодилась на обмін для звільнення українців, які перебувають в заручниках у Росії, без кримських татар. На його думку, таким чином Україна лише заохочує країну-агресора укріпитися в тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляв УНН, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.