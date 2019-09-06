Чубаров: обмін без кримських татар заохочує РФ укріпитися в окупованому Криму

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українська влада, погоджуючись на обмін для звільнення українців громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, лише заохочує країну-агресора укріпитися в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.