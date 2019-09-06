Чубаров: обмін без кримських татар заохочує РФ укріпитися в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українська влада, погоджуючись на обмін для звільнення українців громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, лише заохочує країну-агресора укріпитися в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Скільки маємо видати агресору його ж терористів-"цемахів", щоб звільнити всіх українських заручників? Згідно з даними українських правозахисників, в даний час в Росії і в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари", - зазначив Чубаров.
Він додав, що "як ви розумієте, заточені в російських в'язницях кримські татари не підлягають обміну, бо російські окупанти оголосили з моменту захоплення ними Криму всіх його мешканців, громадян України, своїми громадянами".
"А українська влада, погоджуючись з будь-якими форматами обміну / звільнення своїх громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, насправді лише заохочує країну-агресора в його потугах укріпитися в тимчасово окупованому Криму. Не кажучи вже про колосальні моральні страждання і розчарування, що відчувають громадяни України, які проживають в тимчасово окупованому Криму", - зауважив голова Меджлісу.
Нагадаємо, в Офісі Президента України 2 вересня заявили, що робота щодо обміну утримуваними з Росією ведеться.
Президент РФ Володимир Путін 5 вересня, говорячи про ці переговори між Україною та РФ, заявив, що обмін буде масштабним.
Про обмін почали активно говорити наприкінці серпня. Однак, за даними ЗМІ, його відтермінували для врегулювання певних питань. Зокрема, серед тих, кого Україна може обміняти з Росією, називали ім'я фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха, затриманого в червні цього року співробітниками СБУ. 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під варти. Російські ЗМІ повідомили, що Росія хоче обміняти українця Олега Сенцова на Цемаха.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".