Чубаров: обмен без крымских татар поощряет РФ укрепиться в оккупированном Крыму

"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников? Согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары", - отметил Чубаров.

Он добавил, что "как вы понимаете, заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами".

"А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму. Не говоря уже о колоссальных моральных страданиях и разочарованиях, что испытывают граждане Украины, которые проживают во временно оккупированном Крыму", - отметил председатель Меджлиса.

Напомним, в Офисе Президента Украины 2 сентября заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября, говоря об этих переговорах между Украиной и РФ, заявил, что обмен будет масштабным.

Об обмене начали активно говорить в конце августа. Однако, по данным СМИ, его отложили для урегулирования определенных вопросов. В частности, среди тех, кого Украина может обменять с Россией, называли имя фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха, задержанного в июне этого года сотрудниками СБУ. 5 сентября суд отпустил Цемаха из-под стражи. Российские СМИ сообщили, что Россия хочет обменять украинца Олега Сенцова на Цемаха.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".