Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Дудке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинская сторона через российского омбудсмена Татьяну Москалькову просит оказать медицинскую помощь украинскому политзаключенному в РФ Владимиру Дудке. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Еще раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о состоянии здоровья политзаключенного Владимира Дудки. Я высказала просьбу к госпоже Москальковой способствовать предоставлению Дудке и его родным результатов осмотра, обеспечить срочное оказание квалифицированной медицинской помощи, а также условий содержания. Жду реакцию", - написала Денисова.
По ее словам, российские тюремщики не оказывают украинцу надлежащей медицинской помощи, несмотря на наличие у него многочисленных заболеваний и существенное ухудшение состояние его здоровья. В частности, по информации омбудсмена, заключенный страдает от головной боли и боли в желудке.
При этом она напомнила, что в октябре 2018 года Владимиру было проведено медицинское освидетельствование, но ни ему, ни его родным до сих пор не предоставили результаты этого обследования, информацию об установленном диагнозе и назначенном лечении.
Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, которого удерживают в СИЗО Симферополя.
Как сообщал УНН, Владимир Дудка был задержан в оккупированном Российской Федерацией Крыму по обвинению в подготовке "диверсий" на территории полуострова.