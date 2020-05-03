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День города во Львове: король и королева поблагодарили медиков за работу

Киев • УНН

 • 45867 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Львов в этом году свой день рождения отмечает по-особенному. Сегодня во Львове к входу в Ратушу на лошадях подошли Король и Королева и поблагодарили всех медиков за работу, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.

День города во Львове: король и королева поблагодарили медиков за работу

Как сообщили в пресс-службе, свои слова благодарности высказал мэр города Андрей Садовый и его жена Екатерина. А флаг города на штандарте у Ратуши поднял львовский врач Игнат Герич.

Напомним, празднование Дня города во Львове, которое обычно происходило в первое воскресенье мая, перенесли на неопределенный срок.

Отметим, что новую дату празднования будет сообщено уже после карантина.

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области зафиксировали 473 случая инфицирования коронавирусом.

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