День города во Львове: король и королева поблагодарили медиков за работу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Львов в этом году свой день рождения отмечает по-особенному. Сегодня во Львове к входу в Ратушу на лошадях подошли Король и Королева и поблагодарили всех медиков за работу, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.
Как сообщили в пресс-службе, свои слова благодарности высказал мэр города Андрей Садовый и его жена Екатерина. А флаг города на штандарте у Ратуши поднял львовский врач Игнат Герич.
Напомним, празднование Дня города во Львове, которое обычно происходило в первое воскресенье мая, перенесли на неопределенный срок.
Отметим, что новую дату празднования будет сообщено уже после карантина.
Ранее УНН сообщал, что во Львовской области зафиксировали 473 случая инфицирования коронавирусом.