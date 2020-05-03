День міста у Львові: король та королева подякували медикам за роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Львів цього року свій день народження відзначає по-особливому. Сьогодні у Львові до входу в Ратушу на конях підійшли Король та Королева і подякували усім медикам за роботу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби міської ради.
Як повідомили у пресслужбі, свої слова подяки висловив мер міста Андрій Садовий та його дружина Катерина. А прапор міста на штандарті біля Ратуші підняв львівський лікар Гнат Герич.
Нагадаємо, святкування Дня міста у Львові, яке зазвичай відбувалося у першу неділю травня, перенесли на невизначений термін.
Зазначимо, що нову дату святкування буде повідомлено вже після карантину.
Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області зафіксували 473 випадки інфікування коронавірусом.