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День міста у Львові: король та королева подякували медикам за роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Львів цього року свій день народження відзначає по-особливому. Сьогодні у Львові до входу в Ратушу на конях підійшли Король та Королева і подякували усім медикам за роботу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби міської ради.

День міста у Львові: король та королева подякували медикам за роботу

Як повідомили у пресслужбі, свої слова подяки висловив мер міста Андрій Садовий та його дружина Катерина. А прапор міста на штандарті біля Ратуші підняв львівський лікар Гнат Герич.

Нагадаємо, святкування Дня міста у Львові, яке зазвичай відбувалося у першу неділю травня, перенесли на невизначений термін.

Зазначимо, що нову дату святкування буде повідомлено вже після карантину.

Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області зафіксували 473 випадки інфікування коронавірусом.

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