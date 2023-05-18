День вышиванки в Антарктиде: полярники "Академика Вернадского" показали уникальные рубашки

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"К этому празднику часть зимовщиков нарядилась в собственные вышиванки с традиционным орнаментом, а некоторые – в уникальные антарктические вышиванки. На них изображены киты, пингвины, альбатросы и… пальмы, которыми разрисован топливный бак на станции", - говорится в сообщении.

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В заметке отмечается, что полярники на станции "Академик Вернадский" "всегда стараются чествовать все важные праздники и дни", так же как это делают и в Украине. Ведь это позволяет почувствовать "единение".

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