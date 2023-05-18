День вышиванки в Антарктиде: полярники "Академика Вернадского" показали уникальные рубашки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Полярники на станции "Академик Вернадский" присоединились к празднованию Дня вышиванки. Для этого праздника часть зимовщиков нарядилась в собственные вышиванки с традиционным орнаментом, а некоторые – в уникальные антарктические вышиванки. Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.
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"К этому празднику часть зимовщиков нарядилась в собственные вышиванки с традиционным орнаментом, а некоторые – в уникальные антарктические вышиванки. На них изображены киты, пингвины, альбатросы и… пальмы, которыми разрисован топливный бак на станции", - говорится в сообщении.
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В заметке отмечается, что полярники на станции "Академик Вернадский" "всегда стараются чествовать все важные праздники и дни", так же как это делают и в Украине. Ведь это позволяет почувствовать "единение".
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