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13 марта, 19:26 • 50015 просмотра

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13 марта, 15:57 • 105458 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108084 просмотра

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День вышиванки в Антарктиде: полярники "Академика Вернадского" показали уникальные рубашки

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Полярники на станции "Академик Вернадский" присоединились к празднованию Дня вышиванки. Для этого праздника часть зимовщиков нарядилась в собственные вышиванки с традиционным орнаментом, а некоторые – в уникальные антарктические вышиванки. Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

Цитата

"К этому празднику часть зимовщиков нарядилась в собственные вышиванки с традиционным орнаментом, а некоторые – в уникальные антарктические вышиванки. На них изображены киты, пингвины, альбатросы и… пальмы, которыми разрисован топливный бак на станции", - говорится в сообщении.

Дополнение

В заметке отмечается, что полярники на станции "Академик Вернадский" "всегда стараются чествовать все важные праздники и дни", так же как это делают и в Украине. Ведь это позволяет почувствовать "единение".

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