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День вишиванки в Антарктиді: полярники "Академіка Вернадського" показали унікальні сорочки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Полярники на станції "Академік Вернадський" приєдналися до святкування Дня вишиванки. Для цього свята частина зимівників вбралася у власні вишиванки з традиційним орнаментом, а дехто – в унікальні антарктичні вишиванки. Про це повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.

Цитата

"До цього свята частина зимівників вбралася у власні вишиванки з традиційним орнаментом, а дехто – в унікальні антарктичні вишиванки. На них зображені кити, пінгвіни, альбатроси й… пальми, якими розмальований паливний бак на станції", йдеться у повідомленні.

Доповнення

У дописі зазначається, що полярники на станції "Академік Вернадський" "завжди намагаються вшановувати всі важливі свята і дні", так само як це роблять і в Україні. Адже це дозволяє відчути "єднання".

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