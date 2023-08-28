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День перенесения Нерукотворного образа Спасителя, Ореховый Спас: история, традиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня православные христиане отмечают перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь. По народным традициям сегодня Ореховый Спас, пишет УНН.

История праздника

По преданию, царь города Эдессы Авгар заболел проказой и был уверен, что только Иисус сможет исцелить.

Как-то Иисус после умывания вытерся полотенцем, и его божественный лик запечатлелся на полотне. А сам холст стал целебным. Его передали Авгару, который, прикоснувшись к нему, исцелился. Выздоровели и другие, больные проказой, жители города.

Агвар уверовал в Господа и принял христианство. А полотно с нерукотворным образом Спасителя долгое время хранилось в местном храме.

В 944 году Эдесы взяло в осаду войско Константинополя. В обмен на снятие осады жители отдали Нерукотворный образ, который был помещен в Константинополе в храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Народные традиции

В народе сегодняшний день называют Ореховым или Хлебным Спасом.

В этот день люди, идя в церковь брали для освящения орехи, зерна пшеницы и испеченный дома хлеб. Также можно брать мед, яблоки и другие фрукты, которые не успели освятить на Медовый и Яблочный Спас.

После церкви люди приглашали домой гостей и накрывали стол. Хорошей традицией было в этот день продавать и покупать на ярмарках различные ткани. Поэтому сегодняшний Спас имеет и третье название – Полотняный. Уйти с ярмарки с пустыми руками считалось плохой приметой.

Также на Ореховый Спас освящали колодцы и другие источники питьевой воды. С этого дня можно начинать сеять озимые культуры.

В этот день не желательно:

– ходить в лес;

– бездельничать;

– ссориться.

Украинские Национальные Новости

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