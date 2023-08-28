День перенесення Нерукотворного образу Спасителя, Горіховий Спас: історія, традиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні православні християни відзначають перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа до Константинополя. За народними традиціями сьогодні Горіховий Спас, пише УНН.
Історія свята
За переказом, цар міста Едеси Авгар захворів на проказу і був впевнений, що тільки Ісус зможе зцілити.
Якось Ісус після вмивання втерся рушником, і його божественний лик відобразився на полотні. А саме полотно стало цілющим. Його передали Авгару, який, доторкнувшись до нього, зцілився. Одужали й інші, хворі на проказу, мешканці міста.
Агвар увірував у Господа та прийняв християнство. А полотно з нерукотворним образом Спасителя тривалий час зберігалося у місцевому храмі.
У 944 році Едеси взяло в облогу військо Константинополя. В обмін на зняття облоги мешканці віддали Нерукотворний обра, який був поміщений у Константинополі до храму Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Народні традиції
В народі сьогоднішній день називають Горіховим або Хлібним Спасом.
В цей день люди, йдучи до церкви брали для освячення горіхи, зерна пшениці та спечений вдома хліб. Також можна брати мед, яблука та інші фрукти, які не встигли освятити під на Медовий та Яблучний Спас.
Після церкви люди запрошували додому гостей та накривали стіл. Гарною традицією було в цей день продавати та купувати на ярмарках різноманітні тканини. Через це сьогоднішній Спас має й третю назву – Полотняний. Піти з ярмарку із порожніми руками вважалося поганою прикметою.
Також на Горіховий Спас освячували колодязі та інші джерела питної води. З цього дня можна починати сіяти озимі культури.
В цей день не бажано:
– ходити до лісу;
– байдикувати;
– сваритися.