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“День Победы” в Казахстане перенесли на следующий год из-за COVID-19

“День Победы” в Казахстане перенесли на следующий год из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20784 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Казахстан переносит на следующий год торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в связи з серьезной эпидемиологической ситуацией в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали у себя в Facebook, передает УНН.

Цитата

“В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением”, — написал он.

Детали

По словам пресс-секретаря, в связи с праздником здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента была оказана материальная помощь.

Дополнение

8 мая в мире отмечают сразу две памятные даты: День Победы в Европе и День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. А 9 мая в этом году отметят 76-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Украине в памятные даты запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тому подобное.

Напомним

Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.

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