“День Победы” в Казахстане перенесли на следующий год из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Казахстан переносит на следующий год торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в связи з серьезной эпидемиологической ситуацией в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали у себя в Facebook, передает УНН.
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“В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением”, — написал он.
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По словам пресс-секретаря, в связи с праздником здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента была оказана материальная помощь.
Дополнение
8 мая в мире отмечают сразу две памятные даты: День Победы в Европе и День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. А 9 мая в этом году отметят 76-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В Украине в памятные даты запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.