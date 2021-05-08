"День Перемоги" у Казахстані перенесли на наступний рік через COVID-19

Цитата

"У зв'язку з серйозною епідеміологічною ситуацією було прийнято рішення перенести на наступний рік традиційні урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги. Президент звернеться до співвітчизників з привітанням", - написав він.

Деталі

За словами прессекретаря, в зв'язку зі святом ветеранам війни за розпорядженням Президента було надано матеріальну допомогу.

Доповнення

8 травня в світі відзначають відразу дві пам'ятні дати: День Перемоги в Європі і День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. А 9 травня в цьому році відзначать 76-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Україні в пам'ятні дати заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустрічі з ветеранами бойових дій тощо.

Нагадаємо

Щоб забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку будуть залучені понад 11 тис. правоохоронців.