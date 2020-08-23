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День Независимости: президенты Польши, Венгрии и Словакии поздравили Украину

Киев • УНН

 • 24138 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президенты государств-соседей Украины Польши, Венгрии и Словакии поздравили украинцев по случаю 29-й годовщины независимости, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

День Независимости: президенты Польши, Венгрии и Словакии поздравили Украину

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются по-дружески, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

“Мы ценим наш диалог как по двусторонним, так и региональным вопросам. Польша неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины и остается сторонником ее интересов в Евросоюзе и НАТО”, — отметил Президент Польши.

Глава Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства на территории совместных европейских ценностей.

“Убежден, что добрососедские отношения и тесное сотрудничество между Венгрией и Украиной не имеют альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец состоялось сближение в наших отношениях. Перед нами еще много задач, но уверен в том, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах”, — говорится в поздравлении Яноша Адера.

Президент Словакии Зузана Чапутова направила Президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Добавим, что ранее Украину поздравил президент США Дональд Трамп.

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