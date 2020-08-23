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День Незалежності: президенти Польщі, Угорщини та Словаччини привітали Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президенти держав-сусідів України Польщі, Угорщини та Словаччини привітали українців з нагоди 29-ї річниці незалежності, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента України.

День Незалежності: президенти Польщі, Угорщини та Словаччини привітали Україну

Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.

Анджей Дуда висловив радість щодо того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно та стабільно, і роль України як близької та важливої держави-партнера Польщі постійно зростає.

“Ми цінуємо наш діалог як щодо двосторонніх, так і регіональних питань. Польща незмінно підтримує суверенітет і цілісність України та залишається прихильником її інтересів у Євросоюзі та НАТО”, — зазначив Президент Польщі.

Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.

“Переконаний, що добросусідські відносини й тісна співпраця між Угорщиною та Україною не мають альтернативи. З радістю констатую, що в цьому році нарешті відбулось зближення в наших відносинах. Перед нами ще багато завдань, але впевнений у тому, що шляхом взаємної поваги й добрих намірів ми зможемо знайти рішення у ще відкритих питаннях”, — сказано у привітанні Яноша Адера.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова надіслала Президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.

Додамо, що раніше Україну привітав президент США Дональд Трамп.

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