День молитвы и поста из-за выборов президента состоится 30 марта

"По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 года объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов", - цитирует медиа-центр слова председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого.

Как отмечается, президентские выборы - очень важное событие. "Пусть пост и молитва каждого гражданина Украины приведут к выбору на пост Президента человека, который этого достоин", - добавили в медиа-центре.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний дал благословение до завершения избирательного процесса во всех храмах Поместной Украинской православной церкви подносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы Украинского государства, за мир и единство в Украине.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.