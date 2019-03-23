ПЦУ запровадила в храмах молитву про президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній надав благословення протягом наступного часу до завершення виборчого процесу в усіх храмах Помісної української Православної церкви підносити молитовні прохання про справедливі вибори Глави української держави, за мир та єдність в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ.
"У зв’язку з особливою відповідальністю, яка в час виборів президента України покладається на наш народ, враховуючи необхідність захистити державність України, єдність, суспільний мир перед обличчям зовнішньої агресії та внутрішніх протистоянь, протягом наступного часу до завершення голосування за обрання Глави держави благословляється за богослужіннями в храмах Помісної української Православної церкви на літургіях після заамвонної молитви або під час молебню виголошувати наступну молитву...", - повідомили у ПЦУ.
З текстом молитви можна ознайомитись за посиланням.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшли близько 490 парафій.